Efectele adverse ale vaccinului anti-COVID care va fi distribuit în România. A apărut prospectul Efectele adverse ale unuia dintre cele doua vaccinuri care ar urma sa fie distribuite in Romania au fost dezvaluite, relateaza presa internationala. Astfel, conform prospectului distribuit de autoritatile britanice, vaccinul creat de Pfizer si BioNTech va putea fi administrat persoanelor cu varste peste 16 ani. Vaccinul actioneaza prin declansarea productiei naturale de anticorpi si stimuleaza imunizarea impotriva coronavirusului. Noul vaccin va fi distribuit in doua doze, administrate la o distanta de 21 de zile si ar urma sa devina eficient in aproximativ 7 zile de administrarea celei de-a… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

