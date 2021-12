Efectele abandonului școlar masiv pe piața muncii: șomeri care abia știu să își scrie numele Abandonul școlar masiv din anii 2000 se vede acum pe piața muncii. In județul Bacau, dintre peste 11.000 de șomeri, mai bine de jumatate abia știu sa iși scrie numele. -Unde sa muncesc, unde sa te duci? Nicaieri. – Am, dar 2-3 clase, nici nu știu nimic. – Și nu va afecteaza lucrul asta la angajare? – Gasești, dar daca n-ai carte nu gasești. De la o zi la alta. Așa iși duc traiul mulți tineri din satele Romaniei. Au abandonat școala de mici și au ajuns adulți care abia știu sa iși scrie numele. Iar șansele sa-și gaseasca un loc de munca sunt aproape inexistente. Daniela Balan – purtator de cuvant… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

