Stiri pe aceeasi tema

- Tehnicianul echipei FCSB, Edward Iordanescu, a declarat duminica seara, dupa meciul cu FC Arges, scor 2-1, ca jucatorii sai au obtinut victoria deoarece au aratat caracter si au luptat pana la final. “Echipa a castigat pentru ca a aratat mult caracter, a crezut si a luptat pana la final. Au…

- ​Decimata de Covid, FCSB reia alergarea în campionat cu meciul din etapa a 14-a, contra celor de la FC Argeș, programat sa înceapa duminica, de la ora 20:30.FCSB joaca sub presiune, dar asta nu mai este o noutate. O tensiune plecata dinspre Palat, unde Gigi Becali da semne ca vrea sa…

- Edi Iordanescu, antrenorul lui FCSB, a susținut azi conferința de presa premergatoare meciului cu FC Argeș (duminica, 20:30). Tehnicianul roș-albaștrilor a fost in izolare in ultimele doua saptamani, fiind infectat cu COVID-19.

- Tehnicianul echipei FCSB, Edward Iordanescu, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca formatia sa trebuie sa fie extrem de bine montata si eficienta pentru a invinge Chindia Targoviste, potrivit news.ro. “Deficitul de puncte nu ne lasa sa fim linistiti. Avem un joc extrem de greu, o…

- LPF a alcatuit cea mai buna echipa a etapei cu numarul 8 din Liga 1. La capatul rundei #8 din Liga 1, incheiata aseara cu meciul dintre CSU Craiova și Sepsi OSK, terminat la egalitate, scor 1-1, Liga Profesionista de Fotbal a anunțat cum arata echipa ideala a etapei. Rezultatele etapei 8 din Liga 1,…

- Infruntarea de duminica seara, de pe Arene Naționala, a adus bucurie in tabara roș-albaștrilor, a fanilor echipei antrenate de Edward Iordanescu, dar și multa dezamagire in randul suporterilor dinamoviști. Pe masura ce au mai trecut orele, dupa victoria și rezultatul categoric obținut de FCSB in fața…

- Antrenorul formatiei Farul Constanta, Gheorghe Hagi, a afirmat ca adversarul de luni, Academica Clinceni este unul greu de desfacut, foarte disciplinat tactic, iar echipa sa trebuie sa marcheze repede pentru castiga cele trei puncte, potrivit news.ro. “Vrem sa continuam perioada buna de a…

- Dinamo a fost învinsa categoric, scor 0-3, vineri, în deplasare, în fața Farului Constanța. Dupa partida din etapa a șasea a Ligii 1, antrenorul Dario Bonetti a declarat ca Dinamo ”este în alta realitate” și nu acesta era meciul de la care ar fi așteptat o victorie.Farul…