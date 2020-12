Stiri pe aceeasi tema

- Peste 27.400 de elevi din 605 scoli din toata tara urmeaza cursuri de educatie financiara in anul scolar 2020-2021, in cadrul programului derulat de Raiffeisen Bank si Junior Achievement Romania, au anuntat miercuri, organizatorii, portivit agerpres.ro. De-a lungul celor zece ani ai programului de educatie…

- In cadrul videoconferinței internaționale ISF 2020 “Noile generații de consumatori de servicii financiare – cum ii formam, cum ii educam”, organizata de Institutul de Studii Financiare, Presedintele ISF – domnul Valentin Ionescu, a declarat: „Asistam in aceasta perioada la o transformare accelerata…

- In perioada 18-19 noiembrie 2020, Romania a organizat conferința online „Educație financiara pentru copii și tineri in Europa de Sud-Est (SEE)”. Evenimentul a fost organizat in cadrul proiectului de asistența tehnica derulat de OECD și International Network on Financial Education -INFE (la care BNR…

- Succesul tau financiar este in stransa legatura cu deciziile pe care le iei atunci cand faci cheltuieli. Astfel, cu cat intelegi mai bine cum sa-ti monitorizezi cheltuielile si care sunt cele mai bune tehnici cu ajutorul carora sa faci economii, cu atat vei dobandi o mai buna educatie financiara.…

- Odata cu inceperea anului școlar, BCR și Școala de Valori au reluat atelierele de educație financiara pentru copii, organizate in cadrul proiectului FLiP, Școala de Bani pe Roți. Acestea au loc in perioada 15 septembrie – 18 decembrie 2020 și se desfașoara de marți pana vineri, cu urmatoarea frecvența:…

