Edi Iordănescu: „Mi-aș fi dorit mai mult, dar atât am putut!“ Romania a obținut un punct mare cu Israel, la cum a decurs jocul, scor 1-1, in etapa a 5-a din preliminariile EURO 2024. Cu acest rezultat, naționala lui Iordanescu ramane pe locul secund in clasament, la o singura lungime peste Israel și doua sub Elveția, liderul grupei. La finele partidei de pe Arena Naționala, selecționerul Edi Iordanescu s-a aratat conștient de faptul ca echipa sa nu a prezentat un joc bun cu Israel. Totuși, acesta iși lauda jucatorii și ii asigura pe suporteri ca marți se va da totul pentru victoria cu Kosovo. „Mulțumim publicului pentru tot, ca au fost alaturi de noi. Mi-aș… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

