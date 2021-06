Stiri pe aceeasi tema

- Noul antrenor al campioanei a vorbit despe modul in care s-au desfașurat negocierile cu oficialii formației din Gruia, dar i-a mulțumit și fostului tehnician al “feroviarilor”, Edi Iordanescu.

- De acum este oficial: Marius Șumudica este noul antrenor al celor de la CFR Cluj, acesta venind în locul lui Edi Iordanescu (a ales sa plece dupa ce a cucerit titlul în Liga 1 alaturi de formația din Gruia). Ce spune Marius Șumudica despre venirea la CFR Cluj "Ieri (n.r.…

- CFR Cluj joaca acasa cu FCSB intr-un derby de orgoliu, fara miza in clasament, unde CFR e deja campioana matematic. Inainte de duelul din Gruia, pe stadion a avut loc un scurt eveniment care a marcat intrarea pe gazon a campionilor Romaniei, ediția 2020-2021. Dupa jucatori a aparut și Edi Iordanescu,…

- CFR a bifat al patrulea titlu consecutiv de campioana a României, iar în Gruia este din nou sarbatoare. În doar câteva saptamâni, contractul lui Edi Iordanescu va ajunge la final, iar patronul gruparii ardelene a oferit detalii în legatura cu viitorul antrenorului.…

- Marius Bilașco, directorul departamentului de scouting al lui CFR Cluj, declara ca Edi Iordanescu nu vrea sa plece din Gruia. CONTEXT: Inaintea meciului cu Academica Clinceni (1-0), Iordanescu le-a ținut un discurs de adio jucatorilor. Totuși, intenția tehnicianului era nuanțata.Din informațiile Gazetei…

- Antrenorul formației Universitatea Craiova , Marinos Ouzounidis, a apreciat victoria elevilor sai din Ardeal, 2-1 cu CFR Cluj, dar crede ca putea fi obținuta cu mai puține emoții. „Cred ca CFR Cluj a avut mai multa presiune azi. Noi am fost mai buni decat ei, așa am reușit sa și marcam. In repriza a…

- Ștefan Gadola, acționar minoritar la CFR, a glumit dupa infrangerea umilitoare cu FCSB, scor 0-3, dar a asigurat ca Edi Iordanescu (42 de ani) va ramane pe banca formației din Gruia chiar daca nu va aduce un nou titlu la Cluj.

- Ștefan Gadola, acționar minoritar la CFR, a glumit dupa infrangerea umilitoare cu FCSB, scor 0-3, dar a asigurat ca Edi Iordanescu (42 de ani) va ramane pe banca formației din Gruia chiar daca nu va aduce un nou titlu la Cluj. ...