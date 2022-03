Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) va organiza, in perioada 21-27 martie 2022, cu ocazia Global Money Week (GMW), o serie de acțiuni dedicate promovarii educației financiare in randul copiilor și tinerilor. Evenimentele, care vor fi derulate in cadrul GMW, urmaresc, in principal, creșterea…

- Muzeul Național al Bucovinei invita liceenii sa cunoasca poveștile fascinante ale istoriei apariției carților vechi romanești, in cadrul proiectului educațional Carțile vechi din Moldova și poveștile lor. Prin valorificarea patrimoniului cultural pe care il deține, in special promovarea fondului de…

- In apropierea Zilei Naționale a Lecturii, 14 februarie 2022, la Manastirea „Sfantul Ioan cel Nou” – Catedrala Arhiepiscopala din Suceava a avut loc prima activitate din cadrul Programului cultural și educațional de promovare a lecturii „Citește și tu!”. Proiectul, organizat de Inspectoratul Județean…

- Exista un procentaj mai mare de barbați +4,99% decat femei Horodnic De Jos este orașul din județul Suceava unde un barbat are o probabilitate foarte mare de a gasi o relație, deoarece procentajul femeilor este cu +4,28% mai mare decat cel al barbaților Femeile au o tendința clara de a locui in orașele…

- Președintele USR Suceava, senatorul George Mindruța, susține ca USR a fost un partener corect, nu neaparat loial fața de PNL, in Consiliul Local Suceava. Parlamentarul a facut declarația, intr-o intervenție telefonica, la Radio Top, in contextul in care primarul PNL Ion Lungu propune revocarea din funcție…

- In contextul in care 2022 este declarat „Anul european al tineretului” și „Anul internațional al dezvoltarii durabile a munților”, Euromontana – Asociația Europeana a Regiunilor Montane – a publicat rezultatele studiului desfașurat anul trecut in randul tinerilor care locuiesc in zonele de munte din…

- Primaria municipiului Suceava iși dorește integrarea copiilor din familii defavorizate in sistemul educațional și creșterea frecvenței copiilor la gradinița, motiv pentru care ofera un stimulent educațional sub forma de tichete sociale.Acestea se acorda copiilor din familiile care au stabilit ...

- Viceprimarul Lucian Harșovschi a anunțat astazi ca Primaria Suceava ofera și in acest an sprijin pentru educația copiilor din familiile cu venituri mici. Stimulentul educațional oferit este sub forma de tichete sociale. ”Daca pentru majoritatea dintre noi, mersul la gradinița este o normalitate, din…