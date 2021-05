Edenred Romania lanseaza noua campanie de employer branding – Vibe with us! – și o pagina de Cariere care aduce impreuna toate pozițiile disponibile in cadrul companiei și informații despre acestea. Edenred are, in prezent, 200 de angajați in Romania, incluzand platforma de beneficii flexibile Benefit, și iși propune sa atraga in echipa colegi cu experiențe profesionale și personale diverse. Edenred este o companie puternic digitalizata, care are in centrul activitații pasiunea pentru client și o cultura colaborativa și deschisa, ce ii inspira pe angajați sa-și susțina ideile unice și le ofera…