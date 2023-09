Dupa ce a lucrat 5 ani in Austria in termoizolații, un bistrițean s-a gandit sa implementeze acasa tot ce a invațat și sa aduca cea mai eficienta și ecologica soluție de izolat termic și fonic casele: lana de lemn STEICO ZELL, lider de piața in Austria și Germania de ani buni. Și-a facut o firma – Edal Building, s-a instruit, a devenit partener autorizat Case Calduroase și acum ofera acest serviciu in Bistrița-Nasaud. Povestea lui Adrian Luca SCUTURICI seamana cu a multor tineri romani. A plecat in strainatate sa lucreze pentru un trai mai bun, care sa-l ajute sa-și creasca cei doi copii. Așa…