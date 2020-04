Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general al Ecuadorului, Diana Salazar, a cerut joi o pedeapsa de sapte ani de inchisoare contra fostului presedinte Rafael Correa, judecat in contumacie la Quito pentru coruptie, transmite AFP. Salazar i-a solicitat tribunalului din cadrul Curtii Nationale de Justitie ''pedeapsa maxima…

- Procesul impotriva lui Rafael Correa, acuzat ca si-a finantat campania electorala din 2013 prin luari de mita, a inceput luni la Quito, in absenta fostului presedinte al Ecuadorului, care locuieste in Belgia si care risca neeligibilitatea daca va fi declarat vinovat, informeaza AFP si dpa.Alte…

- La sfarșitul anului trecut, managerul general al echipei de fotbal Dinamo, fostul internațional Florin Prunea, a fost condamnat la o pedeapsa de 9 luni de inchisoare, cu amanarea aplicarii pedepsei, pentru conducerea sub influența bauturilor alcoolice, potrivit newsweek.ro.Prunea (52 de ani)…

- Un hoț de biciclete a fost condamnat la trei ani de inchisoare pentru „crime ecologice”, in Belgia, in contextul in care victimele au fost obligate sa foloseasca mașinile in loc de biciclete,...

- Un barbat din Constanta a fost condamnat la sase luni de inchisoare pentru ca a spart un geam fix, tip termopan, de la fereastra holului din fata Dispeceratului din incinta sediului Sectiei 1 Politie Constanta. Mai mult, tot in acelasi dosar, individul a mai fost condamnat la alte sase luni de inchisoare…

- Chinezul Meng Hongwei, fost sef al Interpol, a fost condamnat marti la 13 ani si sase luni de inchisoare pentru coruptie, transmit AFP si Reuters. Meng Hongwei (65 de ani), fost viceministru chinez al securita...