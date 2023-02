Stiri pe aceeasi tema

- Cabinetul leton, pe baza unei analize efectuate de Ministerul Energiei și Climei (KEM), a respins termenii proiectului propus de dezvoltatorul terminalului de gaze lichefiate Skulte, AS Skule LNG Terminal, și de investitorul sau strategic, a anunțat ministerul la 21 februarie, informeaza eng.lsm.lv.…

- Federatia Turca de Fotbal (TFF) a anuntat ca a decis sa accepte solicitarile de retragere din campionat venite de la echipe din zonele afectate de cutremurele devastatoare de la inceputul saptamanii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Criza antibioticelor. EMA, invitata sa faca mai mult pentru a rezolva problema Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate …

- Acuzata de Turcia ca nu a facut suficient pentru a-i satisface cererile, Suedia incepe sa-și piarda rabdarea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Organizatiile nonguvernamentale au fost "mintite" de autoritatile talibane, care le impiedica sa furnizeze un ajutor vital pentru milioane de afgani si le interzic femeilor sa lucreze in aceste organizatii, denunta un responsabil al unui important ONG, informeaza marti AFP. Fii la curent cu…

- Moscova acuza autoritațile de la Chișinau de cenzura. Potrivit Kremlinului, decizia de a suspenda licența in privința a șase posturi de televiziune din Republica Moldova reprezinta un act de cenzura politica fara precedent, conform deschide.md. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- New Orleans Pelicans, liderul Conferintei de Vest a ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), a pierdut cu 100-121 in fata formatiei Utah Jazz, marti in deplasare, incheind astfel o serie de sapte victorii consecutive, informeaza AFP, potivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Presedintele Volodimir Zelenski a anuntat marti seara ca a vorbit cu presedintele Consiliului European, Charles Michel, si se pregateste sa participe, joi, la intalnirea cu liderii UE, dupa ce blocul european a obtinut ridicarea veto-ului Ungariei si poate debloca cei 18 miliarde de euro promisi…