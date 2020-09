Stiri pe aceeasi tema

- Cele 36 de exemplare de Chelonoidis chathamensis, una dintre cele 15 subspecii endemice de testoase de Galapagos, au fost eliberate in partea de nord-est a insulei, unde traiesc aproximativ 6.700 de testoase, a informat intr-un comunicat Parcul National Galapagos (PNG). "Informatiile stiintifice de…

- Un grup de 36 de testoase de Galapagos, nascute si crescute in captivitate, au fost reintroduse in habitatul lor natural de pe insula San Cristobal, una dintre principalele insule ale arhipelagului ecuadorian, informeaza AFP. Cele 36 de exemplare de Chelonoidis chathamensis, una dintre cele 15 subspecii…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un a delegat mai multe responsabilitați aghiotanților sai, printre care se numara și sora sa, Kim Yo-jong, scrie BBC citand serviciul de informații al Coreei de Sud. Kim Jong-un inca iși pastreaza „autoritatea absoluta” dar a delegat diferite domenii ale politicilor publice…

- Ziarul Unirea Cine va fi testat cu prioritate pentru COVID-19. Informațiile referitoare la definițiile de caz și decesul au fost actualizate INSP recomanda testarea cu prioritate a 13 categorii de persoane, in urma actualizarii definițiilor de caz pentru sindromul respirator acut cu noul coronavirus.…

- Guvernul se reuneste joi in sedinta pentru a aproba acte normative aferente Programului de relansare economica. Premierul Orban a anuntat miercuri, in cadrul sedintei extraordinare a Guvernului in care s-a aprobat prelungirea starii de alerta, ca joi Executivul va discuta spre adoptare actele normative…

- Omul de afaceri Viorel Catarama anunța ca in Romania mor zilnic peste 650 de oameni. Acesta spune ca autoritațile anunța numai decesele cauzate de coronavirus, ca sa sperie populația și sa o determine sa accepte dictatura."In Romania mor zilnic (ca medie) 650 de persoane. insp.gov.ro>SSPR…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a dezmintit luni informatiile aparute in ultimele zile in media ucrainene ca Rusia s-ar pregati sa invadeze teritoriul Ucrainei pentru a obtine acces la surse de apa pentru a alimenta Crimeea, informeaza agentia de stat rusa TASS. "Este o prostie absoluta…