Economisirea la CAR Top Invest, la îndemâna oricui Exista o metoda sigura de economisire, sub forma fondului social, la casele de ajutor reciproc (CAR), unde dobanzile sunt real pozitive. Pe aceasta tema ne-a acordat un interviu presedintele CAR Top Invest, Mihai Rosculeasa , un specialist cu experienta de peste zece ani in conducerea unor CAR-uri din Craiova. El considera ca orice persoana poate economisi, daca isi propune cu adevarat sa faca acest lucru in mod constant. Motto: „Arta nu este in cum faci banii, ci in cum ii tii mai mult timp la tine“ (autor anonim) Gazeta de Sud: Cum poate proceda o persoana care are venituri medii sa economiseasca… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

