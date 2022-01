Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor (MF) a planificat, in luna ianuarie 2022, imprumuturi de la bancile comerciale de 4,4 miliarde de lei, din care 300 de milioane de lei printr-o emisiune de certificate de trezorerie cu discont si 4,1 miliarde de lei prin zece emisiuni de obligatiuni de stat. La acestea se poate…

- Ministerul Finantelor a atras, vineri, 30 de milioane de lei de la banci, suplimentar la licitatia de joi, cand a imprumutat 285 de milioane de lei, la o dobanda de 4,54% pe an, printr-o emisiune de obligatiuni de stat benchmark, cu maturitatea reziduala la 30 de luni, potrivit datelor publicate de…

- Banca Comerciala Romana (BCR) a emis o noua emisiune de obligatiuni in lei din Romania, in valoare de 600 de milioane de lei, ajungand la o valoare de 2,7 miliarde de lei in ultimii doi ani. ”Banca Comerciala Romana (BCR) a emis o noua emisiune de obligatiuni in lei din Romania, in valoare…

- Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, joi, 282 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduala la 154 de luni, la un randament mediu de 5,72% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR), conform agerpres.…

- Ministerul Finantelor (MF) a planificat, in luna noiembrie 2021, imprumuturi de la bancile comerciale de 4,4 miliarde de lei, din care 400 de milioane de lei printr-o emisiune de certificate de trezorerie cu discont si 4 miliarde de lei prin noua emisiuni de obligatiuni de stat. La acestea se poate…

- Ministerul Finantelor a imprumutat, joi, 318 milioane de lei de la banci, pentru refinanțarea datoriei publice si finantarea deficitului bugetului de stat. Imprumutul a fost realizat printr-o emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduala la 155 de luni, la un randament…

- Ministerul Finantelor (MF) a planificat, in luna noiembrie 2021, imprumuturi de la bancile comerciale de 4,4 miliarde de lei, din care 400 de milioane de lei printr-o emisiune de certificate de trezorerie cu discont si 4 miliarde de lei prin noua emisiuni de obligatiuni de stat, informeaza AGERPRES…

- Ministerul Finantelor (MF) a planificat, in luna octombrie 2021, imprumuturi de la bancile comerciale de 5 miliarde de lei, din care 800 de milioane de lei prin doua emisiuni de certificate de trezorerie cu discont si 4,2 miliarde de lei prin noua emisiuni de obligatiuni de stat, informeaza AGERPRES…