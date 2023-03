Stiri pe aceeasi tema

- Asociația „Nord 6 Riders” anunța deschiderea sezonului moto in Baia Mare, eveniment organizat cu sprijinul IPJ Maramureș, Poliția Municipiului Baia Mare, Biroul Rutier Baia Mare și Primaria Baia Mare. Editia a 18-a a evenimentului va avea loc sambata, 22 aprilie. Parada se va desfașura pe principalele…

- Oferta turistica a judetului Covasna, axata in principal pe turismul balnear si nobiliar, a fost promovata in perioada 23-26 februarie la targurile de profil organizate la Bucuresti si Budapesta, informeaza Asociatia pentru Dezvoltarea Turismului Covasna. Potrivit sursei citate, asociatia a fost prezenta…

- CS Minaur Baia Mare a jucat astazi in Sala Sporturilor Lascar Pana din Baia Mare impotriva CSM Gloria Bistrita, intr-un meci contand pentru etapa a 17-a din Liga Florilor MOL. Meciul s-a terminat 31-30 pentru baimarence, obținand o noua victorie și ramanand neinvinse in retur. Legenda merge mai departe!…

- Politistii vor verifica modul in care turiștii au ajuns pe un sector de drum inchis circulației la cabana Capra de pe Transfagarașan, lovita de o avalanșa in cursul nopții. 60 de persoane sunt acum izolate in cabana, iar multe dintre mașini sunt avariate. Autoritațile intervin pentru evacuare. Drumul…

- Pentru prima data, Rezervația „Valea Zimbrilor – Vama Buzaului" este promovata la un targ de turism international. Astfel, zilele acestea, la targul de turism #FITUR din Madrid, in standul pus la dispozitie de catre Ministerul Antreprenoriatului si Turismului din Romania, rezervatia este prezentata…

- Turiștii care urca la Cetatea Rașnov in aceasta perioada se pot bucura doar de o plimbare in jurul fortificației, porțile acesteia fiind ferecate din cauza lucrarilor de reabilitare incepute cu mai bine de trei ani in urma. Nu se știe cu exactitate cand va fi redeschisa cetatea, spune purtatorul de…

- Locurile de cazare de pe Valea Prahovei au fost ocupate in proportie de 90% de Revelion, Azuga fiind singura statiune montana in care s-a putut schia, informeaza, marti, Asociatia pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului (APDT) Prahova. „La Azuga, turistii au putut schia pe partia artificiala. Este…

- Fostul mare jucator brazilian a incetat, joi, din viața la varsta de 82 de ani. Pele suferea de cancer de colon și era internat la un spital din Sao Paolo inca de la sfarșitul lunii noiembrie. Socotit de mulți cel mai bun jucator din istorie, Pele, supranumit "Regele", era singurul fotbalist din lume…