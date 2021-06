Stiri pe aceeasi tema

- Naționala de fotbal a Franței este in forma inaintea Campionatului European. Discipolii lui Didier Deschamps au invins reprezentativa Țarii Galilor cu 3-0 intr-un meci amical disputat la Nice.

- Nationala de fotbal juniori U16 a Romaniei afla intr-un stagiu de pregatire la Centrul Național de Fotbal Buftea. Tinerii tricolori nascuți in anul 2005, coordonați de selecționerul Victor Ene, au disputat marți, 11 mai, de la ora 11.00, un meci amical in fața selecționatei similare a Republicii Moldova,…

- Nationala masculina de volei a Romaniei a fost invinsa, scor 1-3 (25-21, 18-25, 19-25, 20-25), de reprezentativa Elvetiei, intr-un meci disputat la Nitra (Slovacia), contand pentru Grupa E a preliminariilor Campionatului European 2021. Tricolorii au cedat dupa o ora si 39 de minute, acesta fiind al…

- Naționala masculina de volei a Romaniei a debutat cu o victorie in preliminariile Campionatului European. Tricolorii au invins, cu scorul de 3-0 (25-15, 25-19, 25-18), reprezentativa Albaniei, in primul meci al turneului de la Nitra (Slovacia). Adrian Aciobaniței (16 puncte), Gabriel Cherbeleața (14)…

- Naționala masculina de volei s-a intors din turneul din Grecia, acolo unde a disputat trei meciuri amicale in compania reprezentativei similare a țarii gazda, in cadrul pregatirii pentru preliminariile Campionatului European și pentru participarea in Golden League. Cu acest prilej, a debutat in ...

- Naționala de fotbal a Moldovei a avut parte de o surpriza placuta la meciul contra Israelului. Chiar daca s-a jucat cu porțile inchise, la inițiativa clubului Zimbru Chișinau, 40 de discipoli ai galben-verzilor, cu varste intre 9 și 12 ani, au incurajat tricolorii inaintea partidei din preliminariile…

- Germania U21 - Romania U21 se joaca azi, de la 19:00, in ultima partida din cadrul grupelor Campionatului European de Tineret din 2021. Naționala pregatita de Adrian Mutu are nevoie de victorie pentru a obține biletele pentru calificarea in fazele superioare, dar „tricolorii” pot merge mai departe și…

- Echipa naționala a Moldovei iși incepe astazi aventura in preliminariile Campionatului Mondial din 2022. Primul adversar, Insulele Feroe este mai deosebit. Statul nordic este forat din 18 insule, iar populația este de aproximativ 50 de mii de locuitori, aproape cat raionul Leova.