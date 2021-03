Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de Stat american, Antony Blinken, si consilierul prezidential pentru Securitate Nationala, Jake Sullivan, se vor intalni saptamana viitoare cu doi oficiali din China, anunta Departamentul de Stat de la Washington. "Secretarul de Stat Antony Blinken si consilierul prezidential pentru…

- Secretarul de Stat american, Antony Blinken, si secretarul Apararii, Lloyd Austin, vor efectua vizite in Japonia si Coreea de Sud saptamana viitoare, acestea fiind primele deplasari in strainatate dupa inceperea mandatelor. Vizitele in Japonia si Coreea de Sud reflecta preocuparile din ce…

- Secretarul american de stat Antony Blinken a declarat miercuri despre competitia cu China ca este "cea mai mare provocare geopolitica a secolului 21" pentru SUA si aliatii lor, prezentand prioritatile diplomatice ale presedintelui Joe Biden, potrivit AFP, potrivit AGERPRES. "Mai multe tari…

- Statele Unite au anuntat pentru joi discutii cu Australia, India si Japonia, noul presedinte Joe Biden reinnoind astfel aceasta alianta strategica supranumita QUAD, in pofida avertismentelor Chinei, transmite AFP. Departamentul de Stat al SUA a anuntat ca secretarul de stat Antony Blinken se va intalni…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a discutat pentru prima data dupa instalarea sa in functie cu un inalt responsabil al diplomatiei chineze, abordand intre altele problemele drepturilor minoritatii uigure din regiunea Xinjiang, Tibetului si Hong Kongului, transmit sambata Reuters, Xinhua…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca instalarea lui Joe Biden la Casa Alba reprezinta „inceputul unui nou capitol” si a evidentiat ca doreste sa mentina o cooperare stransa cu noul presedinte american. „O NATO puternica este buna atat pentru America de Nord, cat si pentru Europa,…