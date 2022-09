Stiri pe aceeasi tema

- La 19 ani de la lansare, Radu Sirbu prezinta primul remix cu clip al hitului internațional „Dragostea din Tei”. Melodia trupei O-Zone a ajuns in topurile din toata lumea și a fost preluata inclusiv de vedete precum Rihanna și T.I. „Vrei sa pleci dar nu ma, nu ma iei/ Nu ma, nu ma iei, nu ma, nu ma,…

- Diana Pohrib face furori in industria muzicala cu piesa „Plec cu fetele”. Melodia a fost lansata, miercuri, 10 august 2022 și a strans peste 80.000 de vizualizari. DIAS – pe numele real Diana Pohrib este o tanara, in varsta de 23 de ani, din Tecuci. Artista este in culmea fericirii atunci cand urca…

- Palaye Royale a lansat single-ul “Fever Dream” și anunța albumul cu același nume. „Fever Dream”, piesa de titlu de pe viitorul album, va oferi o previzualizare perfecta a experienței sonore a noului lor material de studio. „Fever Dream” poate fi descris doar ca inceputul unei noi ere; Epopeea intinsa…

- Sam Fender a lansat melodia “Alright”. Piesa a fost inregistrata in timpul sesiunilor inițiale pentru cel de-al doilea album al lui Sam, Seventeen Going Under, și aterizeaza acum in timpul unei veri triumfale plina de spectacole in festival și inaintea primelor intalniri live ale lui Sam in SUA. Din…

- Lauv a lansat piesa “Kids Are Born Stars”, cel de-al treilea single de pe cel de-al doilea album al lui Lauv, „All 4 Nothing”, care urmeaza sa fie lansat pe 5 august. Noul videoclip a avut premiera pe MTV Live, MTVU, precum și pe panourile publicitare Paramount Times Square, iar Lauv a fost, de asemenea,…

- Reve a lansat piesa “Tongue”. Cu o atmospera funk electrizanta și schimburi sonore intre voce și instrumental, piesa o prezinta pe Reve definindu-și sound-ul și identitatea, in timp ce cariera ei este in plina dezvoltare. Prin povestirea ei evocatoare, melodia „Tongue” impartașește libertatea autodescoperirii…

- Melodia „Running Up That Hill" interpretata de Kate Bush a ajuns, vineri, pe prima pozitie in topurile britanice. Piesa face parte din coloana sonora a sezonului 4 din „Stranger Things”, serialul de succes de la Netflix, scrie News.ro.Kate Bush reușește astfel sa bata mai multe recorduri, printre care…

- JAWNY colaboreaza cu Beck pentru piesa „Take It Back”. Melodia inițiala a fost inclusa pe EP-ul “The Story of Hugo” de anul trecut, iar acum faimoasa legenda, Beck, se alatura lui JAWNY, in timp ce ridica melodia la noi culmi. „Cred ca nu este un secret pentru nimeni ca Beck a avut o influența uriașa…