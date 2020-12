Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai in varsta parlamentar ales in Circumscriptia Electorala 7 Botosani are 78 de ani si este membru al Partidului Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR). Lucian Feodorov, care a detinut si functia de subprefect al judetului Botosani, a ocupat prima pozitie pe lista de candidati ai AUR pentru…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, luni, 500,5 de milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduala la 129 de luni, la un randament mediu de 3,40% pe an, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR).…

- Indiferent de propunerea de premier pe care o va face președintele Klaus Iohannis, USR PLUS va testa „apetitul” premierului desemnat de a se angaja la reforme, a declarat, miercuri seara, co-președintele USR PLUS, Dacian Cioloș. Dacian Cioloș a declarat, miercuri seara, la Digi 24, ca președintele…

- Universitatea “Babes-Bolyai” (UBB) din Cluj-Napoca se claseaza pe primul loc in Romania in Metarankingul Universitar-2020, in care sunt ierarhizate institutiile de invatamant superior din tara, informeaza AGERPRES . “Universitatea ‘Babes-Bolyai’ din Cluj-Napoca (UBB) ocupa, pentru al cincilea an consecutiv,…

- In Clasamentul Universitatilor din Romania 2020, publicat luni, 23 noiembrie 2020, de Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani din tara si strainatate, Universitatea de Medicina si Farmacie ‘Grigore T. Popa’ din Iasi a urcat spectaculos pe locul al III-lea, fata de locul 6, ocupat anul trecut. Pe…

- Ministerul Educatiei si Cercetarii vrea sa realizeze „Harta scolilor dezavantajate din Romania“, scrie agerpres . Aceasta harta va avea un rol important in procesul de stabilire a modului si a prioritatilor de alocare a resurselor si a proiectelor din viitoarea programare financiara 2021-2027, dar si…

- Autor: Publicat: 23 Octombrie, 2016 - 18:34 Stelian ȚURLEA „Am publicat pana astazi, nici eu nu prea știu cum, cam cate o carte pentru fiecare an din viața mea – spunea Ovidiu Pecican intr-un interviu. Probabil un semn ca sau ca am vorba lunga. De fapt, incerc sa las cultura noastra și mai buna decat…