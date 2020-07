Stiri pe aceeasi tema

- ”Am analizat situatia epidemiologica, masurile care se impun. Situatia epidemiologica nu e buna. Ati vazut ca am avut si azi peste 600 de persoane detectate cu COVID-19. E mult, e foarte mult si in acest context vreau sa va spun trei lucruri: Protejati-va, protejati-va si protejati si pe altii! Purtarea…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, dupa ședința cu Guvernul, de la Palatul Cotroceni, ca starea de alerta va fi prelungita cu 30 de zile, nu sunt prevazute noi masuri de restricție, insa guvernul nu va lua nici alte masuri de relaxare.

- Guvernul poate sa instituie și sa prelungeasca starea de alerta, fara sa fie necesara incuviințarea Parlamentului – a decis joi, 25 iunie 2020, Curtea Constituționala. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Guvernul a decis prelungirea starii de alerta, cu 30 de zile, incepand de miercuri 17 iunie, dar autoritațile au anunțat ca vor fi implementate, totodata, și masuri de relaxare, cea de-a patra etapa de ridicare a unor restricții urmand sa inceapa la 1 iulie.

- Guvernul a adoptat, in ședința de marți, prelungirea starii de alerta cu 30 de zile, incepand de miercuri. De asemenea, vor fi luate și noi masuri de relaxare, in acest context. Iata declarațiile facute de Nelu Tataru: gradinițele, creșele și after-scool-urile iși reiau activitatea pe parcursul veriise…

- Presedintele Uniunii Salvati Romania (USR), Dan Barna, considera ca starea de alerta ar putea fi prelungita acolo unde se justifica, dar ca la nivel national, pe datele existente, nu s-ar mai impune. El a precizat ca USR va decide daca va vota prelungirea starii de alerta in baza datelor pe care Guvernul…

- Guvernul a adoptat luni proiectul de lege cu masuri ce vor fi aplicate dupa 15 mai, adica in perioada starii de alerta. Actul normativ a fost transmis Parlamentului pentru aprobare in regim de urgența. Ionel Danca, șeful cancelariei premierului, a anunțat luni, dupa ședința de Guvern, ca in mare parte…

- Premierul Ludovic Orban va susține luni o conferința de presa la Palatul Victoria, la ora 20.00. Declarațiile vin in contextul in care președintele Klaus Iohannis a spus, luni, ca starea de alerta nu va fi prelungita printr-un decret, adaugand ca, din data de 15 mai, Romania va intra in stare de…