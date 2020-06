Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu, denunțatorul directorului Unifarm, a acuzat marți, in plenul Camerei Deputaților, ca Adrian Ionel a fost „ținut in brațe” de liberali.Citește și: Document oficial: Guvernul Orban a creat 1.203 locuri de munca la stat . „In 11 mai am spus de la aceasta…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu ii solicita ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, sa il demita din functie pe seful Unifarm, Adrian Ionel, sustinand ca acesta este cercetat de DNA pentru ca ar livrat in spitale masti pentru zugravi ca fiind masti medicale FFP2."USR a votat in Parlament pentru…

- Anumite categorii de persoane vor primi gratuit un set de 30 de masti de protectie pe luna, potrivit unui proiect de lege adoptat, miercuri, de plenul Camerei Deputatilor.S-au inregistrat 224 de voturi "pentru", 64 "impotriva" si trei abtineri, potrivit Agerpres. Citește și: Zi decisiva…

- UPDATE, 10 iunie 2020, ora 14:00 – Anumite categorii de persoane vor primi gratuit un set de 30 de masti de protectie pe luna, potrivit unui proiect de lege adoptat, miercuri, de plenul Camerei Deputatilor. S-au inregistrat 224 de voturi ‘pentru’, 64 ‘impotriva’ si trei abtineri. Proiectul are ca obiect…

- Vicepresedintele Comisiei de sanatate a Camerei Deputatilor, Emanuel Ungureanu (USR), s-a prezentat, miercuri, la DNA pentru a oferi detalii intr-un dosar care vizeaza achizitii de materiale de protectie impotriva infectiei cu noul coronavirus realizate de Unifarm.

- Vicepresedintele Comisiei de sanatate a Camerei Deputatilor, Emanuel Ungureanu (USR), s-a prezentat, miercuri, la DNA pentru a oferi detalii intr-un dosar care vizeaza achizitii de materiale de protectie impotriva infectiei cu noul coronavirus realizate de Unifarm."DNA s-a autosesizat dupa…

- Vicepresedintele Comisiei de sanatate a Camerei Deputatilor, Emanuel Ungureanu (USR), a fost audiat la DNA, in calitatea de martor, in scandalul achizițiilor Unifarm, scrie Agerpres.„DNA s-a autosesizat dupa afirmatiile mele legate de Adrian Ionel, seful Unifarm, de la tribuna Parlamentului. Am fost…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu i-a transmis, luni, in plenul Camerei Deputatilor, ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, ca trebuie sa explice neregulile din achizitiile facute de compania Unifarm si i-a solicitat sa trimita controale la spitalele din Suceava, Falticeni si Radauti.Ministrul…