- Jucatorul spaniol de tenis Rafael Nadal, numarul 1 mondial, l-a invins, vineri, cu scorul de 6-7 (4), 6-4, 7-5, pe grecul Stefanos Tsitsipas, locul 6 ATP, in ultima etapa a Grupei Andre Agassi de la Turneul Campionilor, care se desfasoara la Londra. Spaniolul s-a impus dupa doua ore si…

- Rafael Nadal (1 ATP) l-a invins pe grecul Stefanos Tsitsipas (6 ATP), scor 6-7(4), 6-4, 7-5 și spera la calificarea in semifinalele Turneului Campionilor. Nadal a avut mari batai de cap la Londra cu reprezentanții Next Gen. Astazi a cedat primul set la tie-break in fața lui Tsitsipas, intr-un act…

- Rafael Nadal l-a invins in trei seturi pe Stefanos Tsitsipas, scor 6-7(4), 6-4, 7-5, și pastreaza in continuare șanse pentru calificarea in semifinalele Turneului Campionilor. Ibericul așteapta insa un "ajutor" din partea lui Daniil Medvedev, care trebuie sa il invinga in ultimul meci al grupei pe Alexander…

- Elvetianul Roger Federer, calificat în semifinalele Turneului Campionilor de la Londra, a opinat dupa victoria împotriva lui Novak Djokovic (6-4, 6-3), ca atât Rafael Nadal, cât si tenismanul sârb merita sa fie deasupra lui în ierarhia finala a anului 2019, relateaza…

- Elvetianul Roger Federer, calificat in semifinalele Turneului Campionilor de la Londra, a opinat dupa victoria impotriva lui Novak Djokovic (6-4, 6-3), ca atat Rafael Nadal, cat si tenismanul sarb merita sa fie deasupra lui in ierarhia finala a anului 2019, relateaza EFE. Victoria lui…

- Jucatorul spaniol de tenis Rafael Nadal l-a invins miercuri, in trei seturi, scor 6-7 (3), 6-3, 7-6 (4), pe rusul Daniil Medvedev, in Grupa Andre Agassi de la Turneul Campionilor . In urma acestei victorii, ibericul pastreaza in continuare sanse de calificare in semifinalele competitiei. In celalat…

- Jucatorul grec de tenis Stefanos Tsitsipas (locul 6 in ierarhia mondiala) l-a invins luni pe rusul Daniil Medvedev (locul 4 mondial) in doua seturi, 7-6 (7/5), 6-4, in Grupa Andre Agassi din cadrul Turneului Campionilor, de la Londra. Pentru Tsitsipas, 21 de ani, a fost primul succes in fata rusului…

- Stefanos Tsitsipas și Daniil Medvedev au oferit un meci echilibrat, cu multe execuții de generic și cu un tenis care anunța în mod clar ca sportul alb va avea parte de stralucire și dupa ce se vor retrage actorii din Big 3. Disputa din O2 Arena a adus prima victorie a grecului dupa cinci înfrângeri…