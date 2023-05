Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Miriuța (54 de ani) a retrogradat cu Minaur Baia Mare in Liga 3 și a anunțat ca nu va mai ramane la echipa. Vasile Miriuța a revenit la Minaur Baia Mare in decembrie 2020, in funcția de director tehnic. A devenit antrenor in finalul recent incheiatului play-out din Liga 2, in locul lui Mihai…

- Salariul cash sau plata in numerar la comercianți ar putea fi eliminate, conform unui proiect foarte aproape de a fi aprobat și publicat in Monitorul Oficial. Potrivit ultimelor amendamente depuse in Comisia de Buget, finanțe și banci, „plata veniturilor de natura salariala, asimilate salariilor și…

- CS Minaur Baia Mare a retrogradat in liga a III-a la fotbal, dupa doar un sezon de prezența in liga secunda. Echipa baimareana a pierdut sambata, pe teren propriu, in fața formației din Șelimbar, scor 1-0 (1-0), in urma unui nou joc slab. O infrangere care coroborata cu victoria celor de la Metaloglobus…

- Liga 2, Play-off – etapa 5 Vineri, 21 aprilie: Unirea Dej – Otelul Galati 0-1.Sambata, 22 aprilie: Gloria Buzau – CSA Steaua 1-0.Marti, 25 aprilie – ora 20.00: Dinamo – Poli Iasi. Clasament: 1. Steaua 47 puncte (golaveraj 9-6), 2. Iasi 46 (5-4), 3. Galati 45 (6-7), 4. Dinamo 38 (7-3), 5. Buzau 37 (3-3),…

- CS Minaur Baia Mare a remizat sambata, 22 aprilie, in deplasare, cu formația Unirea Slobozia, scor 0-0, in cadrul etapei a 5-a din Grupa A de play-out. Un rezultat care nu ajuta deloc formația baimareana, in contextul in care adversara directa Metaloglobus București a caștigat cu 2-1 in deplasarea de…

- Pe langa formatia de pe litoral, in careul de asi al Cupei Romaniei au mai acces Minaur Baia Mare, CSU din Suceava si CSM Bucuresti. Echipa masculina de handbal CSM Constanta s a calificat in turneul Final Four al Cupei Romaniei, iar cuvantul de ordine pe litoral este castigarea trofeului, cu atat mai…

- Azi, de la ora 11:00 au loc meciurile din etapa a 4-a din play-out-ul Ligii 2. Partidele vor fi liveSCORE pe GSP.ro. CSM Slatina (grupa A) și CSC Dumbravița (grupa B) stau In grupa A liderul Unirea Slobozia va primi vizita celor de la Metaloglobus (locul 5), in timp ce Csikszereda (locul 2) joaca pe…

- Vineri, 3 martie – ora 17.00: Otelul Galati – Csikszereda Miercurea Ciuc.Sambata, 4 martie – ora 11.00: FC Brasov – Unirea Constanta, Progresul Spartac – CSC Dumbravita, Viitorul Pandurii Targu Jiu – CSM Slatina, Concordia Chiajna – Ripensia Timișoara; ora 12.00: CSC Selimbar – Dinamo, Unirea Dej –…