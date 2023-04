Stiri pe aceeasi tema

- Ultimele 5 etape sunt decisive pentru viitorul unor jucatori de la FCU Craiova, carora le expira contractele in iunie, iar patronul Adrian Mititelu are opțiunea de a le prelungiri. Decizia depinde, in mare masura, de realizarea obiectivului stabilit de finanțatorul FCU Craiova, caștigarea play-out-ului…

- Surclasat de AC Milan (0-4), Luciano Spalletti (64 de ani), antrenorul lui Napoli, a avut un schimb aprins de replici cu Paolo Maldini (54), intre reprize. Situația s-a mai calmat dupa ce a intervenit Rafael Leao, autorul unei „duble” aseara, pe stadionul Diego Armando Maradona. Milan a pus capat crizei…

- Danezii ar trebui sa inlocuiasca doua treimi din consumul de carne cu legume sau cu alte plante ca parte din eforturile de a atinge ambitioasele obiective climatice ale tarii pana la finalul deceniului, a recomandat marti un consiliu guvernamental independent, potrivit Reuters. O taxa pe produse…

- Cristi Balaj a dezvaluit situația datoriilor de la CFR Cluj, dupa eliminarea din Conference League. CFR Cluj a remizat, 0-0, in returul cu Lazio, din play-off-ul Conference League. Insa, echipa care s-a calificat in optimi a fost Lazio, deoarece s-a impus cu 1-0 in tur, grație golului marcat de Ciro…

- Trei jocuri amicale, trei infrangeri pentru Unirea Dej in cantonamentul din Antalya, Turcia. Dupa 1-5 cu Dinamo Kiev și 1-3 cu Nykøbing , elevii lui Dragoș Militaru au cedat, azi, scor 0-4, in fața formației Næstved Boldklub (a doua liga din Danemarca). Partida de verificare – penultima din acest stagiu…

- Premierul ungar Viktor Orban a indemnat marti Uniunea Europeana sa finanteze ridicarea de garduri la granite, relansand o idee considerata mult timp inadmisibila, inaintea unui summit al liderilor UE consacrat reducerii imigratiei ilegale, relateaza Reuters, preluata de Agerpres. Summitul celor 27 de…

- Reprezentativa masculina de handbal a Danemarcei a castigat al treilea sau titlu mondial consecutiv, dupa ce a invins, la Stockholm, cu scorul de 34-29 (16-15), selectionata Frantei, campioana olimpica en titre, in finala Campionatul Mondial din Polonia si Suedia.Danezii au realizat o tripla istorica,…

- Guvernul danez planifica sa elimine o sarbatoare legala, pentru a putea contribui șa finanțarea bugetului apararii. Propunerea vine in contextul razboiului din Ucraina. Propunerea insa ii infurie pe danezi și spun ca pune in pericol modelul de bunastare prețuit de Danemarca.