Primaria Lungulețu continua proiectul de amenajare a trotuarelor pe margine principalele artere care strabat localitatea pentru a reduce semnificativ pericolele la care sunt expuși pietonii. Comuna se desfașoara, in mare parte, pe DN 7 unde anul trecut au fost amenajate trotuare, in condițiile unor valori crescute de trafic. Proiectul este continuat acum, cu etapa a doua, pe DJ 711D. "Am dat startul lucrarilor pentru obiectivul „Amenajare trotuare in comuna Lungulețu, județul Dambovița - Etapa II. Se vor amenaja 1150 ml de trotuare și o suprafața de 1725 mp pe DJ711D.Lucrarile presupun: saparea…