- A reduce derbiul de la Mediaș, dintre FC Hermannstadt Sibiu și FC Petrolul Ploiești, numai la cele doua faze, cate una de repriza, care au decis rezulatul final, 1-1 (1-0), ar fi absolut superfluu. Deoarece, chiar daca ambele reușite au dat apa la moara carcotașilor, in funcție de simpatii și antipatii,…

- Costel Lazar, președintele Petrolului, a anunțat ca echipa prahoveana are mari probleme financiare, in ciuda faptului ca „Lupii Galbeni” sunt pe primul loc in Liga a doua. Petrolul a facut egal cu Hermannstadt, scor 1-1, iar cu doua etape inainte de finalul play-off-ului din Liga secunda ocupa primul…

- Mai multe incidente au avut loc la meciul de fotbal U Cluj – Petrolul Ploiesti, disputat marti dupa-amiaza, iar jandarmii au intervenit dupa ce un suporter clujean a intrat pe teren in pauza partidei, intentionand sa provoace galeria oaspetilor. De asemenea, jandarmii au folosit substante lacrimogene…

- La inițiativa președintelui executiv al FC Petrolul, Costel Lazar, cel care invitase, inițial, la Ploiești doua echipe de juniori din cadrul celebrului ucrainean Dinamo Kiev, pentru a se antrena, a fost organizat miercuri, 13 aprilie 2022, un meci amical cu trupa „U 19” a tinerilor fotbaliști din capitala…

- Pentru meciul de la Timișoara, contra SSU Poli, confruntare care va debuta la ora 20.00 pe arena Dan Paltinișanu, antrenorul principal al FC Petrolul Ploiești, fost jucator al acestei echipe, Nicolae Constantin, a optat, in absența lui Bart Meijers, suspendat pentru patru cartonașe galbene, și a lui…

- Ieri, intr-o conferinta de presa, Petrolul a prezentat un nou sponsor „MRS Residence” . Directorul de marketing Mihai Constantinescu a anunțat ca s-a alaturat proiectului de la Petrolul un nou sponsor. Acesta este , o companie romaneasca de construcții, cu 15 de experiența, care a derulat peste 100…

Echipa naționala de fotbal feminin a Romaniei va evolua astazi, incepand cu ora 13:00, contra Irlandei de Nord, intr-un meci amical ce se va desfașura la Marbella. Jucatoarea Benficai Lisabona,...

- La momentul reluarii pregatirilor pentru semestrul unu al anului 2022, pe 10 ianuarie, a fost amorsata, dupa cum se știe, „bomba” intenției unei desparțiri definitive de fostul internațional albanez Armando Vajushi (foto sus, in dreapta)! O decizie pe care și-a asumat-o, fara a se ascunde deloc, antrenorul…