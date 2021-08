Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii talibani din vestul provinciei Herat au ordonat guvernului și universitaților private ca fetelor sa nu li se va mai permite sa stea in aceleași clase cu baieți, anunța agenția de știri Khaama Press. Decizia a venit dupa o intalnire de trei ore intre profesori, proprietarii de instituții de…

- Luptatorii talibani au ocupat trei capitale de provincii afgane, intre care orasul strategic Kunduz din nord-estul Afganistanului, in conditiile in care si-au intensificat presiunile in nordul tarii, dupa cum au anuntat oficiali locali. Potrivit Reuters, in ultimele luni, insurgentii au preluat controlul…

- Rezultate Evaluare Naționala Prahova 2021. Dupa susținerea examenelor, absolvenții claselor a VIII-a din județul Prahova așteapta rezultatele la Evaluare Naționala 2021. Media obținuta la Evaluare Naționala este un criteriu esențial pentru admiterea la liceu 2021. Elevii claselor a VIII-a au susținut…

- Elevii de etnie maghiara sunt discriminați pozitiv la evaluarea naționala, acuza prim-vicepreședitele PSD Sorin Grindeanu, care ii cere ministrului Educației, Sorin Cimpeanu, sa corecteze situația. „O prevedere din Legea Educației Naționale din 2011, apoi un ordin de ministru dat de Anisie in 2016,…

- Elevii au opțiunea de-a completa o fișa de feedback semestrial, prin care vor evalua cadrele didactice. Notele acordate vor fi de la 1 la 5, noile masuri dand posibilitatea elevilor de-a se implica și mai activ in procesul educațional. „Elevilor li se da șansa sa reflecteze in mod regulat asupra modului…

- Analiza Teach for Romania. Cat de mult le place copiilor la școala și cat de incurajați se simt. Teach for Romania a colectat și analizat feedbackul a peste 1000 de elevi dupa reintoarcerea la școala in semestrul al II-lea. In sistemul public de educație nu am construit inca un cadru sigur, in care…

- Mai multe organizații din domeniul educației au dezvoltat o platforma care le ofera cadrelor didactice resurse de predare pentru copiii care au probleme cu scrisul și cititul. Potrivit ultimelor testari PISA, 4 din 10 elevi din Romania nu ințeleg ce citesc.Vina primara, in cazul unui copil care nu ințelege…