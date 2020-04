Stiri pe aceeasi tema

- O asistenta medicala din Marea Britanie, care ”a ajutat mai mulți oameni decat o fac alții intr-o viața”, a murit la varsta de 29 de ani, dupa ce a fost diagnosticata cu noul coronavirus.

- Alexandru Neacșu este șofer și livreaza cu mașina personala, in aceste zile, pachete cu alimente pentru italienii loviți de criza provocata de coronavirus, dar și pentru romani, marocani sau albanezi. Romanul le lasa la ușa celor nevoiași și iși primește, prin uși, mulțumirea: „Imi spuneau: Dumnezeu…

- Bogdan Micu, cel care face parte din echipa care coordoneaza achizitiile internationale de echipamente sanitare pe care Romania le face prin UNIFARM, afirma ca intre 25 si 30 aprilie vom trece de 1000 de decese, varful epidemiei de coronavirus va incepe din 7 aprilie si va dura pana pe 15 mai si pe…

- Indemnurile la izolare se multiplica in intreaga lume, in lupta impotriva raspandirii fulgeratoare a virusului covid-19, si vizeaza luni peste un miliard de persoane, potrivit unui bilant AFP.

- Aproape un miliard de oameni din peste 35 de tari din intreaga lume sunt indemnati de autoritati sa ramana in case. Cea mai mare parte sunt in izolare obligatorie, precum in Italia si Franta. Restul sunt supusi regulilor ce tin de starea de urgenta, carantinei sau apelurilor necoercitive din partea…

- Dan Price a avut o revelație in timp ce se afla intr-o drumeție cu o prietena, care i-a marturisit ca viața ei este in haos și reușea cu greu sa iși plateasca chiria. Deși caștiga 40.000 de dolari pe ani, banii nu ii ajungeau pentru un trai decent in Seattle. Acest lucru l-a revoltat pe Price, care…

- Nu mai este pentru nimeni un secret modul in care a reacționat Jeremy Clarkson (ex – Top Gear) cand a descoperit drumul Transfagarașan. El a afirmat ca “Este cel mai spectaculos drum pe care l-am vazut in viața mea” și a realizat o intreaga emisiune dedicata lui. Cursa nebuneasca pe care a realizat-o și filmat-o,…