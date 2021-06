„Dumnezeu mi-a arătat că am avut o carieră frumoasă”: Cătălin Moroșanu se retrage Catalin Moroșanu a avut o accidentare grava in urma unei probe de la Survivor. In urma accidentarii a decis sa ia o hotarare importanta, dupa cum a dezvaluit intr-un interviu. Astfel, intr-un interviu acordat pentru Viva , Catalin Moroșanu a precizat ca și-a facut mai multe analize, dar nu au ieșit tocmai bune, chiar și dupa recuperarea la picior, iar operația nu are cum sa nu fie facuta, fiind nevoie cat mai repede de ea. „Din ultimele analize se pare ca recuperarea nu a decurs cum trebuie, meniscul este rupt, trebuie sa ma operez. Nu cred ca o sa ma mai lupt. Eu cred ca in viața primești niște… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

