- Ziua internationala impotriva coruptiei, sarbatorita, in fiecare an la 9 decembrie, a fost instituita de Organizatia Natiunilor Unite (ONU) la 31 octombrie 2003, conform www.un.org/. Semnata de Romania la 9 decembrie 2003, la Merida (Mexic), si ratificata prin Legea nr. 365 din 15 septembrie 2004, Conventia…

- Donațiile facute de mai mulți oameni cu suflet mare care au ințeles demersul inițiat și pus in practica, la inceputul lunii octombrie a.c., de Asociația Calea Neamului din Brașov, Grupul „Grai Strabun” și publicația online Buletin de Carei, au ajuns, pana in prezent, la un numar 17 elevi cu drag…

- Under-21 a Romaniei s-a calificat la Campionatul European de fotbal pentru tineret din 2021, dupa ce a terminat la egalitate cu Danemarca, 1-1 (0-0), marti seara, pe Stadionul „Ilie Oana” din Ploiesti, in ultimul meci din Grupa a 8-a a preliminariilor. Tricolorii au obtinut a doua calificare consecutiva…

- Președintele Asociației Civice pentru Demnitate in Europa, cunoscutul activist civic Dan Tanasa, va deschide lista candidaților propuși de partidul Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) Mureș la alegerile parlamentare din 6 decembrie pentru Camera Deputaților. In interviul urmator, acordat in exclusivitate…

- Cunoscutul activist pentru apararea drepturilor romanilor din Covasna, Harghita și Mureș, jurnalistul Dan Tanasa denunța suspendarea tuturor proiectelor pentru romani de catre politicienii aflați la guvernare, dar și in opoziție, sub acoperirea pandemiei de COVID-19. „S-a creat impresia in spațiul public…

- La CENTRUL DE CULTURA ARCUȘ (str. Oltului nr. 6, Sf. Gheorghe) are loc joi, 15 ocombrie 2020, incepand cu ora 18.00, lansarea volumul de poezie și proza autobbiografica O, MAMA, DULCE MAMA de MARIA GAITAN MOZES și a AUDIOBOOK-ului inregistrat la RADIO MOLDOVA, un florilegiu de poeme dedicate mamei…

- La mai puțin de doua saptamani de la lansare, un numar de 8 bursieri au primit, fiecare, suma de 500 lei aferenta unui trimestru, in cadrul programului „Bursele Romani pentru Romani” destinat elevilor din unitațile de invațamant cu predare in limba romana din județele Covasna, Harghita, Mureș, Bacau…

- Doua Organizații Neguvernamentale „Calea Neamului” și „Grai Strabun”, impreuna cu publicația online Buletin de Carei, și-au unit forțele și, in prima zi de octombrie, au demarat proiectul BURSELE ROMANI PENTRU ROMANI destinat elevilor din unitațile de invațamant cu predare in limba romana din județele…