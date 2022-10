Stiri pe aceeasi tema

- Celia a fost victima escrocilor din mediul online. Celebra artista este disperata și trage un semnal de alarma. Cantareața nu a stat prea multe pe ganduri cand a vazut ce se intampla, motiv pentru care a luat masuri.

- Maria Dragomiroiu este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi din țara. Cantareața de muzica populara are un succes de invidiat, insa puțini știu ca aceasta a trecut prin greutați in copilarie. Iata ce meseria a avut artista inainte de a deveni celebra!

- Starea de sanatate a lui Celine Dion ramane inca un mister, deși diagnosticul a fost dezvaluit in urma cu un an. Celebra cantareața sufera de degenerescența musculara, o afecțiune care duce, inevitabil, la incapacitatea de deplasare. Artista și-a anulat concertele, a disparut de pe rețelele sociale,…

- Theo Rose și-a parasit iubitul și s-a combinat cu fostul iubit al Liei Bugnar. Cantareața a fost fermecata de Anghel Damian, de care probabil s-a indragostit pe platourile de filmare ale serialului „Clanul”, unde Anghel este regizorul, iar Theo actrita-cantareata. Cei doi au fost surprinși in momente…

- Raluka are un nou iubit, dupa ce, la inceputul acestui an, marturisea ca barbatul care ar putea-o cuceri trebuie sa fie un om bun, și, in primul rand, sa fie barbat. „Avem o problema in ziua de azi cu asta. Femeile au devenit extrem de independente și de puternice, iar... The post Raluka iubește din…

- Invitata in podcastul lui Damian Draghici, Lidia Buble a povestit ca cea mai grea perioada din viața ei a trait-o cand s-a mutat la București. Celebra cantareața nu s-a rușinat și a recunoscut ca nici bani de mancare nu avea, mai mergea prin supermarketuri și mai lua biscuiți. In varsta de 29 de ani,…

- Adele și-a incantat fanii in Hyde Park, in Londra, cu primul sau concert public din ultimii cinci ani, potrivit BBC. La un moment dat ea a oprit concertul pentru ca a observat in mulțime un fan care avea nevoie de ajutor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…