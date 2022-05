Inspectorii sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor au intreprins, in weekendul de 1 Mai, masuri pentru prevenirea toxiinfecțiilor alimentare și au derulat activitați pentru protejarea drepturilor și intereselor consumatorilor. Verificarile au fost intensificate avand in vedere creșterea in aceasta perioada a activitaților de comercializare, preparare și servire a alimentelor. ”La nivelul DSVSA Alba s-au constituit echipe de control care, in zilele de vineri, sambata și duminica (29 aprilie – 1 mai), au derulat verificari tematice in unitați de vanzare cu amanuntul, unitați de alimentație…