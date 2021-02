Drumul turistic Runcu Sat – Cheile Sohodolului, reabilitat pe 17,5 kilometri Un drum județean de importanța turistica din județul Gorj va fi reabilitat. Este Drumul Județean 672 C Sat Runcu – Cheile Sohodolului. Este o șosea care e intens circulata de public. Turiști din intreaga țara vin an de an pe Valea Sohodolului pentru a petrece in aer liber sau pentru a practica sporturi extreme. Au fost incredințate unei firme de profil serviciile de proiectare, asistența tehnica din partea proiectantului și execuția lucrarilor. Acestea vor putea incepe imediat ce vremea va permite. O parte din drumul județean care traverseaza Cheile Sohodolului a și fost afectat la un moment dat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

