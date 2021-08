Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc in Rusu Bargaului. Din cauza impactului dintre doua mașini, și a echipajelor de intervenție, DN 17 e BLOCAT pe ambele sensuri. Un accident rutier a fost anunțat in localitatea Rusu Bargaului. Doua autoturisme in care erau doar șoferii, au colizionat puternic. Garda de…

- Județul Alba: Case inundate și drumuri distruse in urma ploilor abundente Foto: ISU Alba. În județul Alba, ploile abundente cazute în ultimele ore au provocat pagube importante. Corespondenta RRA Andreea Bogdan este acum în direct cu detalii. Buna seara, Andreea!…

- Vineri, puțin inainte de ora 18.00, din cauza aluviunilor aduse pe carosabil, in urma precipitațiilor abundente, DN 74 A, la iesire din Abrud, este blocat. Se actioneaza pentru curațarea carosabilului, transmite IPJ Alba. Urmare a fenomenelor meteo periculoase, in N-V județului Alba, preponderent zona…

- FOTO, VIDEO| INUNDAȚII in Apuseni: Apele au intrat in mai multe gospodarii din Abrud. DN 74 A, BLOCAT, la iesire din oraș INUNDAȚII in Apuseni: Apele au intrat in mai multe gospodarii din Abrud. DN 74 A, BLOCAT, la iesire din oraș Natura s-a dezlanțuit vineri dupa-masa, in orașul Abrud. Ploaia torențiala…

- Traficul rutier pe DN 75 la ieșirea din Campeni inspre Mihoești este blocat datorita furtunii ce s-a abatut, in aceasta seara, asupra Munților Apuseni. Condițiile atmosferice și intemperiile au condus la blocarea traficului rutier, conducatorii auto sunt sfatuiți sa evite zona și sa circule cu un maxim…

- VIDEO| DN 75, blocat la izvorul de la Gura Sohodolului din cauza FURTUNII din Apuseni VIDEO| DN 75, blocat la izvorul de la Gura Sohodolului din cauza FURTUNII din Apuseni Traficul rutier pe DN 75 la ieșirea din Campeni spre Mihoești este blocat datorita furtunii ce s-a abatut asupra zonei Apuseniilor.…

- V. S. Precipitațiile abundente și scurgerile de pe versanți au afectat, ieri dupa-amiaza, traficul rutier pe cel mai circulat drum național care strabate județul Prahova. Aluviunile care au ajuns pe carosabil au blocat parțial DN1, in zona Nistorești. Potrivit IPJ Prahova, aluviunile au antrenat, in…