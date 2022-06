Stiri pe aceeasi tema

- Liderul interimar al USR, Catalin Drula si ministrul de Interne, Lucian Bode, au avut un schimb de replici, miercuri, pe holul Parlamentului, pe marginea unor modificari aduse in comisii la o Ordonanta data la inceputul anului de catre Guvern, ce modifica Codul Rutier.

- SPRIJIN… Ordonanța de Urgența privind acordarea unui ajutor financiar pentru pensionarii din sistemul public de pensii și pentru cei din sistemul pensiilor militare de stat, in luna iulie 2022, a fost adoptata in ședința de Guvern de joi. „Am adoptat Ordonanța de Urgența care prevede acordarea unui…

- CHESTIUNE… Un polițist din Barlad este chemat sa dea un raspuns lamuritor la urmatoarea problema: daca te intalnești cu cineva drag in trafic și vrei sa ii dai o imbrațișare care nu sufera nicio amanare, ai sau nu ai voie sa incalci Codul Rurier? Omul legii a fost surprins in aceasta situație, pe strada…

- Rihanna, in varsta de 34 de ani, nu are deloc liniște inainte de a deveni mama. Daca saptamana trecuta, iubitul ei era acuzat de infidelitate, de aceasta data, el a fost arestat in Los Angeles in legatura cu un schimb de arme la care a luat parte anul trecut. A$AP Rocky, iubitul de 33 de […] Articolul…

- Bugetul Președinției va crește cu circa 1,5 milioane lei, cel al Serviciului de Informație și Securitate cu circa 6 milioane, iar cel al Parlamentului cu 2 milioane. Modificarile au fost avizate astazi de catre Guvern și urmeaza a fi dezbatute in Parlament.