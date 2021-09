Stiri pe aceeasi tema

- Handbalul buzoian a bifat, duminica, o performanta fara precedent! Gloria a castigat Cupa Romaniei si, totodata, si Supercupa, dupa ce a invins-o pe CSM Bucuresti, scor 35-29, in finala disputata in Sala Sporturilor din Braila. Tot duminica, la Sala Sporturilor, in primul meci din noul campionat al…

- Lucrarile de reinnoire a tronsonului feroviar Buzau - Faurei se desfasoara conform planului si vor fi incheiate pana la final de an, viteza trenurilor urmand sa creasca de la 30 de km/h, cat este in prezent, la 120 de km/h, a scris joi, pe Facebook, ministrul Transporturilor, Catalin Drula, informeaza…

- Reabilitarea unora dintre blocurile din Capitala se efectueaza doar pe hartie. Firmele fac modificarile superficial, iar locatarii sunt nemulțumiți. In sectorul doi din București, un bloc se afla in proces de renovare de 5 ani. Și tot de atata timp oamenii așteapta sa scape de schelele de pe bloc, sa-și…

- Alte 24 de stații se vor deschide in metroul moscovit pana la sfarșitul anului 2023, a anunțat primarul adjunct al Capitalei ruse, Andrei Bocikariov, citat de agenția TASS. Potrivit precizarilor oficialului, 21 dintre aceste stații se afla deja in curs de realizare. Astfel, in cursul acestui…

- Totul e bine, dar doar pe hartie, pentru ca in teren lucrurile se vad altfel. Reabilitarea celui mai important drum județean de pe Valea Slanicului s-a dovedit a fi o grea incercare pentru autoritațile județene și mult mai costisitoare decat se estimase. In cei aproape trei ani de la startul proiectului…

- Incep lucrarile de construire a lotului 5 al Autostrazii A1 Sibiu-Pitești Lucrarile pentru construirea lotului Pitesti - Curtea de Arges de pe Autostrada A 1 Sibiu - Pitesti pot începe oficial dupa ce Ministerul Transporturilor a emis Autorizatia de Construire pentru acest segment cu o lungime…

- Al treilea pod ca lungime din Europa, care se construiește in prezent peste Dunare la Braila, prinde contur odata cu ridicarea unei platforme care va fi utilizata pentru montarea a doua cabluri masive de oțel. Lucrarile avanseaza bine atat la pod, cat si la drumurile de legatura, complet deblocate de…