- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Brașov a anunțat ca, la finalul acestei saptamani, un transport agabaritic va tranzita județul nostru. Astfel, conform anunțului postat pe Facebook, in perioada 23.01.2020 – 27.01.2020 se va desfașura un transport cu depașiri pe traseul: Centura Brașov (județul…

- Niciun km de drum județean din Alba nu este in stare foarte buna, la ora actuala, potrivit situației prezentate de Consiliul Județean (CJ) pentru ședința din 23 ianuarie. Doar drumuri in stare buna sunt, adica 726 km (83,3%). Mai sunt inca 186 km de drumuri pietruite și alți 31 km de drumuri de pamant.…

- Pe unele arterele rutiere din județul Alba se circula in condiții de ceața. Conducatorii auto sunt sfatuiți sa reduca viteza și foloseasca luminile de ceața din dotarea autovehiculelor, transmite IPJ Alba. Potrivit unei alerte ANM, pana la ora 9.00, județul Alba este sub o atenționare meteorologica…

- Drumarii au avut un mesaj pentru conducatorii auto care se aventureaza în aceasta perioada pe șoșele care sunt acoperite de zapada și polei: „Facem apel la conducatorii auto sa circule prudent, sa adapteze viteza la condițiile din trafic, sa plece la drum doar daca au autovehiculele…

- In urma ninsorilor cazute in ultimele ore, Directia Regionala de Drumuri si Poduri Cluj-Napoca a efectuat astazi o actiune de deszapezire pe DN 75, in judetul Alba. „Facem apel la conducatorii auto sa circule prudent, sa adapteze viteza la conditiile din trafic, sa plece la drum doar daca au autovehiculele…

- Deputatul de Arad Florin Tripa (PSD), a declarat, luni, pentru AGERPRES, la iesirea de la audieri din sediul DNA Timisoara, ca are calitatea de suspect de trafic de influenta in legatura cu angajarea unei persoane la Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Timisoara. "Am stat la…

- Polițiștii Serviciului Rutier au derulat razii pe soselele din judet, pentru depistarea soferilor care nu resaectai legislatia rutiera. Saptamana trecuta, polițiști au acționat pe raza de competența, iar in urma activitaților desfașurate, au fost aplicate 102 de sancțiuni contravenționale, cu o valoare…