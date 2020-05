Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a deschis "ochii" catre univers in urma cu 30 de ani, Telescopul Spatial Hubble a dezvaluit unele dintre cele mai uimitoare imagini ale universului surprinse vreodata. Cu capacitatea sa de a inregistra imagini in lungimi de unda ale spectrului luminos care variaza de la ultraviolet la infrarosu…

- Poveștile de dragoste ale vedetelor au fost dintotdeauna adora de fani. Publicul a urmarit cu interes fiecare apariție in public și fiecare noute din presa. Am trecut in revista cateva povești de dragoste dintre celebritați. Dupa ce veți afla mai multe despre trecutul lor veți putea spune ca vor ramane…

- Ziua de 15 aprilie este amintita in istorie, ca fiind data din calendar in care mai multe nenorociri au avut loc de-a lungul timpului. O fi coincidența sau intr-adevar aceasta data este una nefasta?

- Astazi, alegerile vestimentare sunt nelimitate. Vrei sa porți un costum? Pantaloni scurți de biciclete și blazer? Stilul perfect al strazii. Dar nu a existat intotdeauna o varietate atat de mare de opțiuni pentru femei. Inca din perioada corsetelor pana in epoca Dior din anii ’50, rochia a evoluat dramatic.…

- In decursul istoriei, epidemiile care au lovit omenirea au lasat in urma milioane de morți. Ele au reaparut acum in atenția publicului pe fondul ingrijorarilor legate de epidemia de coronavirus.

- Manuela Harabor, una dintre cele mai apreciate actrițe din Romania, se alatura echipei din serialul Vlad, incepand cu 24 februarie. Cunoscuta publicului romanesc datorita unor filme emblematice, cum ar fi Veronica sau Padureanca, actrița este incantata de personajul pe care il va interpreta la Pro tv.Binecunoscuta…