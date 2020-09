Stiri pe aceeasi tema

- O asistenta medicala din Oradea si mama ei, ambele bolnave de cancer, au ajuns in strada din cauza datoriilor si traiesc din mila unor sateni din localitatea bihoreana Sumugiu, unde au ajuns tot din bunavointa unei familii care le-a gazduit temporar intr-o casa batraneasca.

- Gabriela Firea, cea care ocupa fotoliul de primal general al Capitalei, a avut, pana la varsta de 48 de ani, mai multe momente de cumpana in viața ei. Printre altele, soția lui Pandele a suferit de o boala rara in perioada in care era casatorita cu Rasvan Firea, care a murit in anul 2010, in […] The…

- A supravietuit atacurilor teroristilor ISIS, dar si-a gasit sfarsitul in explozia din Beirut. Sahar Fares, una dintre putinele femei-pompier ale Libanului, a fost printre primele victime ale deflagratiei care a spulberat capitala Libanului. Avea 24 de ani, iar anul viitor urma sa se casatoreasca. Tanara…

- Jennifer Joanna Aniston, una dintre actrițele cele mai iubite de romani, se bucura de o cariera de succes, cucerind faima internaționala cu rolul lui Rachel Green in sitcom-ul ”Friends”. Viața, insa, nu i-a fost la fel ca pe platourile de filmare. Drama actriței: tatal a parasit-o cand avea 10 ani Aniston…

- Caz șocant la Timișoara, acolo unde un tanar a fost ucis cu cruzime și abandonat intr-o balta de sange. Asupra victimei nu s-a gasit niciun act de identitate, astfel ca polițiștilor le este mai greu sa identifice cadavrul. Cine este criminalul Tragedia s-a produs noaptea trecuta, langa Gara de Nord.…

- Raluca urmeaza sa nasca in curand, insa tanara de 18 ani din localitatea Calinești, județul Argeș trece prin clipe grele. Iubitul sau a parasit-o cand a aflat ca ea este insarcinata, iar din lipsa posibilitaților, aceasta nu a putut sa-și faca o ecografie pana la cele 34 de saptamani de sarcina!

- Publicatia britanica The Times a publicat o investigatie din care reiese ca un virus asemanator cu COVID-19 a fost descoperit de catre microbiologii chinezi inca din 2013 intr-o mina de cupru din regiunea Mojiang si care a fost tinut secret intr-un laborator din Wuhan.