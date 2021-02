Dragostea durează trei ani. Sau dragostea începe după trei ani de relație?! Nu sunt omul verdictelor, adevarurilor absolute, mottourilor, sentințelor, concluziilor. Nici macar nu cred ca barometrul suprem al iubirilor e durata lor. Nici tensiometru dedicat intensitații sentimentelor nu avem, nici calendar de perioada ideala cat sa țina relația. Cred mai degraba ca toate iubirile, scurte, lungi, pe viața sau nu, implinite sau eșuate, la distanța, cu multa așteptare și dor sau traite casnic, cu imparțit cumparaturi, sarcini banale din casa – cine spala azi vasele? –, chiar și iubirile care erau pe cale sa se intample și s-au oprit inainte sa se consume – toate au rostul… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

