Timișoreanul Dragoș Moldovan, caștigatorul concursului Vocea Romaniei, a anunțat recent ca este noua voce a grupului Krypton. „Pe baieții de la Krypton i-am cunoscut in 2019, cand am fost la un concert de al lor in club Quantic din București, dar trupa nu imi era deloc straina. Țin minte ca prima data cand i-am auzit […] Articolul Dragoș Moldovan a devenit solistul trupei Krypton: „Nu ma gandeam ca o sa ajung sa cant alaturi de ei“ a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .