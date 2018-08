Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi seara, ca presedintele Klaus Iohannis si sustinatorii sai ar fi in stare sa dea jos Guvernul Dancila pentru a nu intra in vigoare Legea pensiilor recent pusa in dezbatere publica.

- Vorbind despre legea pensiilor, Dragnea considera ca președintele Iohannis „e capabil sa faca orice impotriva acestul Guvern sa dea Guvernul jos, chiar și prin violența, pentru ca aceasta lege sa nu intre in vigoare”. Din moment ce blochezi orice lege buna, o ataci la CCR, tu, partidele vasale,…

- „Eu va spun ce vorbeau Raluca Turcan si Ludovic Orban, si vorbind si cu oameni din PSD, si cu oameni din alte partide. Raluca Turcan i-a promis presedintelui Iohannis ca, daca dumnealui aranjeaza condamnarea mea, ea garanteaza ca da Guvernul jos a doua zi. Condamnarea mea s-a realizat, Guvernul n-a…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, lanseaza un atac virulent la adresa lui Dragnea. Spune despre acesta ca "era intr-o stare de nervozitate vecina cu nebunia" atunci cand a vorbit despre suspendarea lui Iohannis. Mai...

- ''Noi suntem pregatiti pentru referendum, vom pregati luni un plan de actiune in perspectiva campaniei pentru referendum pentru ca eu, personal, am convingerea ca Dragnea va initia procedura de demitere a presedintelui prin suspendarea de catre Parlament, pentru ca este disperat. Isi apara pielea,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, ca plangerea penala depusa de liderul PNL, Ludovic Orban, impotriva premierului este ”o tentativa de lovitura de stat”, ”o actiune violenta, nedemocratica, neconstitutionala a lui Iohannis si a celor care il sustin de a bloca un Guvern” si afirma ca orice…

- "Constat ca o initiativa, o dorinta a peste trei milioane de romani, este blocata de presedintele Romaniei. Practic, presedintele Klaus Iohannis blocheaza dorinta romanilor de a se exprima printr-un referendum. Asta este ceea ce face de fapt domnul presedinte Iohannis dincolo de optiunile dumnealui,…