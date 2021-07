Liviu Dragnea – incarcerat din 27 mai 2019 dupa ce a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare – a fost pus in libertate joi dupa-amiaza, dupa ce a stat 2 ani și 2 luni in inchisoare. La Penitenciarul Rahova au venit iubita acestuia, Irina Tanase, dar și cațiva susținatori, care au strigat “Libertate”. “A fost o perioada de 2 ani și 2 luni de suferința și abuzuri”, a susținut Liviu Dragnea, la ieșirea din inchisoare. UPDATE 16.19: Liviu Dragnea a ieșit din Penitenciarul Rahova, in urlalele mai multor persoane, care au strigat Libertate. Fostul lider al PSD, care are din nou mustața, a ieșit…