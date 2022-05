Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii fac eforturi sa afle care sunt cauzele acestei hepatite cat mai curand. La foc continuu se fac analize genomice și ale transcriptomului, la fel ca și in cazul SARS-CoV-2.Doctorul Marius Geanta, președintele Centrului pentru Inovație in Medicina, a explicat, intr-un interviu pentru ziare.com…

- Tot mai multe țari raporteaza copii cu simptomele care duc la ideea ca ar putea avea o astfel de afecțiune. Cercetatorii fac eforturi sa afle care sunt cauzele acestei hepatite cat mai curand. La foc continuu se fac analize genomice și ale transcriptomului, la fel ca și in cazul SARS-CoV-2. Doctorul…

- Marius Geanta, presedintele Centrului pentru Inovatie in Medicina, susține ca mai multe cercetari au demonstrat ca hepatita de cauza necunoscuta care ii afecteaza pe copii nu are legatura cu formele cunoscute ale SARS CoV-2 și nici cu vaccinul anti-COVID. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Expert: hepatita de cauza necunoscuta nu are legatura cu formele cunoscute ale SARS CoV-2. Marius Geanta, presedintele Centrului pentru Inovatie in Medicina, susține ca mai multe cercetari au demonstrat ca hepatita de cauza necunoscuta care ii afecteaza pe copii nu are legatura...

- Oare cate reverente trebuie sa fac in fata lumii si lumea sa faca in fata mea ca sa pot intelege mai bine timpul in care imi e dat sa traiesc? * Intorc adevaratul pe fata si pe dos, incercand sa aflu ce se ascunde in spatele lui. Dandu-i un bobarnac, il fac sa se roteasca pe o muchie de cutit, facand…

- Numar semnificativ de mare de cazuri de gripa Sursa foto: prefectul Jud. Cluj, Mircea Abrudean. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Epidemiile anuale de gripa sezoniera provoaca sute de mii de decese însa, masurile impuse pentru limitarea transmiterii coronavirusului au dus implicit…

- Marius Geanta, președintele Centrului pentru Inovație in Medicina, a declarat ca specialiștii trebuie sa evalueze impactul posibil al razboiului asupra evoluției pandemiei, ca urmare a migrației masive, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Marius Geanta, președintele Centrului pentru Inovație in Medicina, a declarat ca specialiștii trebuie sa evalueze impactul posibil al razboiului asupra evoluției pandemiei, ca urmare a migrației masive