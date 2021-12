Dr. Flavia Groșan cere ajutorul pneumologilor. Numărul pacienților este copleșitor Medicul bronho-pneumolog Flavia Groșan cauta doctori specialiști care sa i se alature in eforturile uriașe de a vindeca bolnavii Covid, dar și pe cei ramași cu sechele dupa spitalizare. De aproape doi ani medicul oradean aplica propria schema de tratament, pe care a și imbunatațit-o pe parcurs, reușind sa salveze mii de oameni, atat din […] The post Dr. Flavia Groșan cere ajutorul pneumologilor. Numarul pacienților este copleșitor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Medicul spune ca a cerut prelevarea de probe de la cațiva pacienți pentru a fi efectuata secventierea si a se stabili daca este vorba de o noua tulpina, care ar urma sa fie incadrata drept "romaneasca" la nivel internațional. "Raspunsul il vom afla peste doua saptamani", a precizat managerul de la spitalul…

- Președintele Klaus Iohannis l-a sunat vineri pe premierul ungar Viktor Orban și i-a mulțumit pentru ajutorul dat de Ungaria Romaniei prin preluarea și tratatea unor pacienți COVID in stare grava. Cele doua țari au convenit transferul la spitalele din Ungaria a 50 de pacienți care au nevoie de terapie…

- Ungaria a oferit Romaniei ajutor pentru tratarea pacientilor COVID-19, a anuntat joi ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, in timp ce Romania se confrunta cu un numar record de noi infectari si cu o criza de paturi la ATI, transmite Reuters, potrivit Agerpres. ''Ministrul de externe…

- Romania ar putea ajunge la 20.000 de noi cazuri de COVID-19 pe zi in urmatarele doua – trei saptamani, a declarat duminica medicul și omul politic Alexandru Rafila, la Digi24. Medicul crede ca importante sunt, in realitate, numarul persoanelor care ajung in spital și al celor ce sunt internați in secțiile…

- Ca sa atraga atenția asupra luptei medicilor din secțiile ATI pentru salvarea pacienților cu forme severe de COVID-19, medicul Laura Ghibu a alergat la Maratonul de la Sibiu in combinezon anti-covid. „Ca sa atraga atenția asupra maratonului medicilor din secțiile ATI, care lupta pentru salvarea…

- Pacienții confirmați cu COVID-19, care nu se afla in stare grava și nu necesita internare continua, pot beneficia de evaluarea medicala a starii de sanatate, la Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia. Evaluarea medicala a pacienților diagnosticați cu noul coronavirus, in timpul evoluției boli, se…

- Pacienții confirmați cu COVID-19, care nu se afla in stare grava și nu necesita internare continua, pot beneficia de evaluarea medicala a starii de sanatate, la Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia. Evaluarea medicala a pacienților diagnosticați cu noul coronavirus, in timpul evoluției boli, se…

- Prof. dr. Theodora Benedek, șefa Clinicii de Cardiologie din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Targu Mures, spune ca este nevoie de tratarea continua a pacienților cu afecțiuni cardiovasculare in condițiile in care sunt persoane care, dupa infectarea cu coronavirus, au dezvoltat forme…