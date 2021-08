Dr. Cristina Iacob-Atănăsoaie despre simptomele infectării cu tulpina Delta Pana astazi, 2 august, in județul Neamț au fost confirmate infectate cu tulpina Delta a coronavirusului inca 4 persoane, fiind in total 5 cazuri, potrivit DSP Neamț. Doar doua persoane sunt venite din Anglia, iar una este vaccinata complet. In afara de primul caz confirmat, barbatul de 52 de ani din Piatra-Neamț, celelalte persoane infectate sunt din zona Targu Neamț. Sunt și 3 persoane infectate cu tulpina britanica Alpha. Pentru confirmarea cazurilor de infectare cu noile tulpini, probele sunt trimise pentru secvențiere la Institutul „Matei Balș” din Capitala. Simptomele infecției cu varianta… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

