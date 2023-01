Stiri pe aceeasi tema

- Christian Albrich von Albrichsfeld, Country Head of Continental Romania, a primit, in cadrul unei ceremonii, titlul de Doctor Honoris Causa din partea Universitații Politehnica Timișoara. Senatul instituției s-a reunit joi, 26 ianuarie, in ședința festiva, in vederea acordarii titlului academic conducatorului…

- Președintele Republicii Moldova Maia Sandu a fost nominalizata la titlul de „Femeia anului 2022” de catre cititorii ziarului economic Financial Times, potrivit TVR Moldova și PRO TV Chișinau . „Exista foarte puțini politicieni din lume care se confrunta cu provocari atat de mari precum le are Maia…

- In timpul vizitei in SUA, Maia Sandu a primit premiul pentru democrație ,,Madeleine K. Albright 2022” din partea Institutului Democrat Național. Președinta a a afirmat ca distincția este pentru toți moldovenii care lupta pentru aceasta valoare.

- Șefa statului, Maia Sandu, aflata in vizita de lucru in America, a primit premiul „Madeleine K. Albright” pentru Democrație din partea National Democratic Institute (NDI) in cadrul Galei Democrației 2022, care a avut loc la 6 decembrie, la National Portrait Gallery din Washington, transmite replicamedia.…

- Doina Ioana Monda, președintele Asociației PRO Familia Bistrița-Nasaud și cunoscuta ca o persoana care inregistreaza produse locale in Registrul Național de Produse Tradiționale a primit cea mai inalta distincție „Lions International”. Femeia, ajunsa la o varsta respectabila și cu vechime in Asociația…

- Mircea Dridea, 85 de ani, a primit trofeul de „Legenda GSP” și a rememorat cateva amintiri, unele placute, altele care inca ii lasa semne de intrebare: de la golul cu Liverpool la eșecul inexplicabil cu Elveția, 1-7. La Gala GSP 2022 au mai primit trofeul de Legenda: Constantina Dița, Silviu Lung, Miodrag…

- Inaltpreasfințitul Parinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a primit vineri distincția de excelența „Investește in resursa umana”. Ierarhul a fost distins in cadrul Conferinței internaționale ,,Siguranta publica si nevoia de capital social ridicat” desfașurata la Arad. Fii la curent cu cele mai…