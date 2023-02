"Două zile n-am mâncat, stăm pe străzi și înghețăm". Aproape 8.000 de morți în Turcia și Siria, 6.000 de clădiri prăbușite Bilanțul cutremurelor din Turcia și Siria se apropie de 8.000 de morți și, pe masura ce trece timpul, este de așteptat sa creasca. 6.000 de cladiri s-ar fi prabușit doar in Turcia, iar șansele celor prinși sub daramaturi scad de la o ora la alta. Continua cautarile și misiunile de salvare contracronometru. Peste 13 milioane de oameni sunt afectați in Turcia, intr-o zona care se intinde pe aproximativ 450 km de la est la vest și pe 300 km de la nord la sud. Autoritațile au declarat stare de calamitate in 10 provincii, pentru trei luni, și susțin ca sinistrații vor fi cazați in hotelurile din Antalya.… Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

