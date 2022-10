Două victorii din două pentru Kids Tâmpa Brașov în Liga Elitelor U15 ACS Kids Tampa Brașov a obținut al doilea succes din tot atatea meciuri in Liga Elitelor U15. „Urșii” lui Cristian Cristea și Bogdan Gordaș s-au impus, cu 5-3 (1-3), in deplasare, contra celor de la Phoenix Targoviște. O partida foarte frumoasa, spectaculoasa, cu rasturnari de scor, dar și cu un joc foarte bun facut de echipa brașoveana. Pentru Kids Tampa au marcat Denis Bordean (2), Leo Tronciu, Razvan Petrea și Robert Laszlo. „A fost un meci foarte spectaculos, cu multe goluri frumoase și multe ocazii la cele doua porți. Am inceput bine partida, cu cateva situații bune de a deschide scorul.… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

