- Doua trenuri au deraiat in Elvetia, vineri, 31 martie, la aproximativ 30 de kilometri distanța de capitala Berna, la un interval de 20 de minute unul fața de celalalt, a informat AFP. Operatorii feroviari au spus ca de vina este vremea nefavorabila.„Exista raniți in ambele trenuri”, a spus purtatoarea…

- Doua vagoane din compunerea unui tren privat de marfa incarcat cu autoturisme au deraiat luni dimineata, in jurul orei 4:00, la intrare in statia Rosiori Nord, județul Teleorman, iar unul s-a rasturnat, informeaza CFR SA, printr-un comunicat.

- Autoritatea Nationala a Cailor Ferate Egiptene a transmis ca, atunci cand trenul a intrat in statia Qalioub, la nord de Cairo,„mecanicul a trecut de semaforul inchis si trenul si-a continuat calatoria dincolo de linia de sosire”, informeaza AFP, citata de Agerpres . Locomotiva trenului și primul vagon…

- Cel putin 32 de persoane si-au pierdut viata si 85 au fost ranite marti noaptea in coliziunea dintre un marfar si un tren de pasageri care facea legatura intre Atena si Salonic, in Grecia, au anuntat pompierii miercuri, transmite AFP, potrivit stiri.tvr.ro . A fost organizata o reuniune de criza a Guvernului.…

